Die Beschäftigten des Zulieferers streiken für höhere Abfindungen, falls sie entlassen werden. Schlichtungsgespräche sind geplant - wurden jedoch erneut vertragt.

Im Tarifstreit über einen Sozialplan beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) sind die Schlichtungsgespräche am Freitag erneut vertagt worden. Neuer Termin sei der 22. August, teilte die IG Metall am Freitag in Frankfurt am Main mit. Grund seien "sich ändernde Rahmenbedingungen". Der Streik bleibe vorerst ausgesetzt. Weitere Einzelheiten wurden dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...