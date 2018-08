Nachdem die Apple-Aktie mit Rückenwind durch die jüngsten Quartalszahlen auf Notierungen von über 200 Dollar je Aktie gestiegen ist, hatte Apple die Marke von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung erreicht bzw. überschritten. Dies ist durchaus ein historisch interessanter Meilenstein in der Börsengeschichte und entsprechend wurde dies auch in den Medien thematisiert. Doch wie geht es nun weiter mit der Apple-Aktie? Es sah zuletzt so aus, als ob der Schub durch die durchaus guten Quartalszahlen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...