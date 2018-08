Der Unkrautvernichter Glyphosat soll für die Krebserkrankung eines Mannes aus Kalifornien verantwortlich sein. Monsanto wurde zu einer Zahlung von 290 Millionen Dollar verurteilt - der Anfang einer Klagewelle.

Die phänomenale Summe von 290 Millionen Dollar soll die Bayer-Tochter Monsanto an einen krebskranken Hausmeister zahlen, der den Monsanto-Unkrautvernichter Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. Und das ist erst der Anfang. Hunderte weiterer Klagen sind bereits zugelassen.

Nach dem Urteil fiel der krebskranke Hausmeister Dewayne "Lee" Johnson seinen Anwälten um den Hals. Das Geschworenengericht in San Francisco hat das hohe Schmerzensgeld damit begründet, dass Monsanto nicht angemessen vor dem möglichen Krebsrisiko von Glyphosat gewarnt habe.

In den vergangenen Tagen hatte Johnson vor dem Supreme Court in San Francisco, wenige Häuserblocks vom Union Square entfernt, ausführlich sein Leid geschildert. Johnson, 46 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen, hat vermutlich nur noch wenige Monate zu leben. Bei ihm wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, den er auf den Gebrauch von Glyphosat zurückführt. Vor Gericht schilderte Johnson, ehemals Hausmeister an einer Schule in Kalifornien, wie seine ...

