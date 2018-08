An der Börse sorgte BYD nach langer Durststrecke zuletzt endlich mal wieder für gute Stimmung. Die Aktie konnte eine wichtige charttechnische Unterstützung verteidigen und prallte von dieser im Laufe der letzten Tage um etwa 10 Prozent nach oben. Am Freitag gelang es dem Papier sogar nach Gewinnen in Höhe von 3,7 Prozent, die Marke von 5 Euro wieder knapp zu überbieten. Dennoch ist es jetzt zu früh, um schon von noch höheren Kursen zu träumen. Der mittelfristige Abwärtstrend ist noch nicht durchbrochen, ... (Robert Sasse)

