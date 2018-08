Die US-amerikanische Investmentbank Morgan Stanley veröffentlichte am Freitag eine Studie zur Aktie der Deutschen Bank, die es in sich hat. Für besonderes Aufsehen sorgt das Kursziel, welches die Analysten bei gerade einmal 9 Euro veranschlagen. Das wäre ein neues Allzeittief für die angeschlagene Großbank. Obwohl es nur eine Einschätzung ist, reagierten die Anleger am Freitag überdeutlich und es ging mit der Aktie der Deutschen Bank um mehr als vier Prozent ins Minus. Jetzt bleibt abzuwarten, ... (Robert Sasse)

