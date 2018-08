Der Tweet von Elon Musk um eine mögliche Privatisierung von Tesla schlägt weiterhin hohe Wellen. Am Freitag kündigten jetzt gleich zwei Anwaltskanzleien aus den USA an, mögliche Sammelklagen zu prüfen. Dafür sollen jetzt möglichst viele Mandanten in Form von Anlegern zusammengetrommelt werden. Zum Vorwurf wird Elon Musk vor allem die Behauptung gemacht, dass die Finanzierung gesichert sei. Für diese Behauptung gibt es bisher keinerlei Belege. Es steht die Vermutung im Raum, dass der Tesla-Chef ... (Robert Sasse)

