BASF hat seine Ziele für 2017 deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 12% auf rund 64,5 Mrd €. Unterm Strich konnte der Gewinn um fast 50% auf rund 6,1 Mrd € gesteigert werden. Die Konjunktur zog in allen regionalen Absatzmärkten an. Das spielte BASF in die Karten. In jedem einzelnen Geschäftsbereich konnte mehr abgesetzt werden. Zudem wurden weitere richtungsweisende Akquisitionen durchgeführt, um den Konzern auch langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Hervorzuheben ist die Übernahme von ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...