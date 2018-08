FUCHS hat für 2017 gute Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 9,1% auf rund 2,5 Mrd €. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 3,9% auf 269 Mio €. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Asien und Afrika entwickelt. Hier konnte ein Umsatzwachstum von 18,2% auf 733 Mio € erzielt werden. Auch in Nord- und Südamerika lief es nicht schlecht. Hier konnte der Umsatz um 12,6% auf 393 Mio € gesteigert werden. Dagegen ist das Wachstum in Europa wieder etwas abgeflaut.

