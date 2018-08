LANXESS befindet sich in einer schwierigen Umstrukturierungsphase. Der Konzern hat in 2017 mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Der Umsatz konnte um ein Viertel auf rund 9,7 Mrd € gesteigert werden. Unterm Strich hat sich der Gewinn aber mehr als halbiert und lag damit nur noch bei 87 Mio €. Von der Verlustzone ist LANXESS aber weit entfernt. Wir gehen nicht davon aus, dass der Konzern die schwachen Zahlen von 2013 und 2014 in den nächsten Jahren noch einmal sehen wird. Denn im 1. Quartal 2018 ... (Volker Gelfarth)

