Ein Rechenzentrumsbetreiber und sein Tochter-Kryptowährungsunternehmen entwickeln einen Bitcoin-Solarpark, den sie als erstes «behind-the-grid data center» des Landes mit erneuerbaren Energien bezeichnen. Das neue Werk in der Bergwerksstadt Colli wird von DC Two und seiner Tochtergesellschaft D-Coin entwickelt und von einem von Hadouken errichteten Solarpark betrieben. Damit will das Unternehmen die Stromkosten beim Mining digitaler Währungen senken. "Durch die Bereitstellung individueller kostengünstiger ...

