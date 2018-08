Der Lira-Absturz schürt Sorgen um das Türkei-Risiko in den Bilanzen deutscher Banken. Die Währungskrise bestimmt die Märkte weiter.

Die Währungskrise in der Türkei hält die Aktienmärkte auch in der kommenden Woche in Atem. Zwar wäre eine Krise am Bosporus für die deutsche Wirtschaft verkraftbar, rechnen die Analysten der LBBW vor. Denn die Exporte von Deutschland in die Türkei betrugen 2017 lediglich 21 Milliarden Euro.

Auch die Investitionen deutscher Unternehmen in die Türkei seien mit 12,9 Milliarden Euro überschaubar. Doch besonders europäische Banken dürften im Fokus der Investoren stehen. Die Forderungen deutscher Kreditinstitute gegenüber der türkischen Wirtschaft beliefen sich Ende Juni auf insgesamt rund 20,8 Milliarden Euro, wie aus Bundesbank-Statistiken hervorgeht.

Schlimmer als die deutschen Banken könnte es französische und spanische Geldinstitute treffen: Französische Banken haben doppelt so hohe Ausstände in der Türkei, spanische sogar vier Mal höhere als die deutschen Kreditinstitute. Dass die Banken einen Teil dieses Geldes abschreiben ...

