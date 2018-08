12. August 2018 - 00:15 Uhr - In dem Tempo, wie der Bitcoin auf die 6.000 USD zuraste, mußte man davon ausgehen, dass er sie direkt durchschägt. Hat er aber nicht! - Der Bitcoin hat mit 6.010 USD (Bitfinex) am Freitag und mit 6.008 USD am Samstag die 6.000 USD zwar berührt, aber eben nicht durchschlagen. Gut, was nicht ist, kann noch werden. Aber für den Moment ist die Talfahrt erstmal angehalten. Im Gegenteil. Es gab zwei Versuche des Bitcoins, wieder Boden nach oben hin gut zu machen. Gut zu sehen ...

