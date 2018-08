Amazon treibt den Ausbau seiner eigenen Paketstationen massiv voran. Hinter "Amazon Locker" steckt eine Strategie, die vor allem bei den großen Postdienstleistern Hermes und DHL für Alarmstimmung sorgen dürfte.

Der Unmut wächst: Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind bei der Bundesnetzagentur fast so viele Beschwerden über den Post-Bereich eingegangen wie im gesamten Jahr 2017. Rund 6000 schriftliche Beschwerden zählte die Behörde allein in den ersten sechs Monaten in Sachen Post-Dienstleistungen. Ein Rekord.

Die Hauptursache: Der Paketmarkt wächst. Immer mehr Verbraucher bestellen online, was die Paketdienste vor immer größere Herausforderungen stellt. Fast zwangsläufig führt es zu mehr Beschwerden über Boten, die nicht klingeln und Benachrichtigungszettel, die nicht eingeworfen werden. Die Kunden ärgern sich, dass Päckchen zu spät oder gar nicht ankommen. Ständig landen Lieferungen bei Nachbarn, die nie da sind oder in einem Laden mit Öffnungszeiten fern aller beruflichen Realitäten.

Wohl auch deshalb treibt Online-Primus Amazon nun den Ausbau eigener Paket-Abholstationen voran und hat die Zahl seiner Schließfächer namens "Amazon Locker" in den vergangenen Monaten mehr als verdoppelt. Derzeit stünden ...

