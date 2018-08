Porsche hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Laut einem Interview in der Stuttgarter Zeitung will Porsche in den nächsten drei Jahren mehrere Milliarden Euro einsparten. Neues Programm für Porsche "Wir planen die Umsetzung eines Programms, das in den kommenden drei Jahren mehrere Milliarden Euro zum Ergebnis beiträgt", sagte Chef Oliver Blume im Gespräch. Dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...