In der vergangenen Woche ging es für die Aktie von Steinhoff vor allem abwärts. Wirklich überraschend ist das nicht. Zum einen lebt die Aktie derzeit einzig und allein von der Hoffnung der Anleger, dass Steinhoff in Zukunft noch die Kurve kriegt. Darüber hinaus erlauben die sehr niedrigen Kurse extreme Schwankungen, die gerne schon mal intraday im zweistelligen Prozentbereich liegen können. Die Verluste in Höhe von 11,8 Prozent in der letzten Woche erscheinen da schon fast harmlos. Eine Prognose ... (Robert Sasse)

