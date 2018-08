Für die Aktie von Stockholm IT Ventures läuft es derzeit nicht wirklich rund. Verluste in Höhe von 29 Prozent allein in den letzten vier Wochen sprechen eine deutliche Sprache. Dabei zählt das Unternehmen im Bereich Blockchain noch zu den aussichtsreicheren Vertretern. Beim Blick auf die mittelfristigen Entwicklung zeichnet sich auch immer noch ein gutes Bild ab. Trotz der heftigen Verluste im laufenden Jahr steht noch immer ein Plus von 1.166 Prozent für die letzten 12 Monate unter dem Strich. ... (Robert Sasse)

