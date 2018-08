Der chinesische Autokonzern Geely hat für die Zukunft große Pläne. Mit Unterstützung von Marken wie Volvo und Lotus soll zukünftig in direkte Konkurrenz mit den größten der Branche getreten werden. Selbst vor VW fürchtet sich Geely nicht und macht sogar so manches Mal eine Kampfansage. Sollte den Chinesen ihr Plan gelingen, würde das die Aktie natürlich auch enorm nach oben befördern. Für den Moment sind die Anleger aber noch etwas skeptisch. In den letzten vier Wochen musste ein Minus von knapp ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...