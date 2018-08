Anleger von Marapharm Ventures brauchen derzeit starke Nerven. Der Aktie gelingt es einfach nicht, sich aus dem Kurskeller zu befreien. Im Gegenteil, in der letzten Woche nahm die negative Entwicklung sogar noch an Fahrt auf. Der Kurs verschlechterte sich in nur fünf Tagen um fast ein Viertel. Seit Jahresbeginn steht jetzt unter dem Strich ein Minus in Höhe von etwa 80 Prozent. Alle Hoffnung ist zwar noch nicht verloren, das schwindende Interesse der Käufer lässt sich aber derzeit nicht von der ... (Robert Sasse)

