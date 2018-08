Global Blockchain Technologies hinterlässt an der Börse weiterhin kein gutes Bild. Obwohl die Aktie sich ohnehin schon nahe der Bedeutungslosigkeit befindet, verlor sie in der vergangenen Woche um weitere 7,6 Prozent an Wert. Die Anteile werden jetzt zu nur noch je 0,13 Euro gehandelt. Kein Vergleich zu den Kursen vom letzten Jahr, als Global Blockchain Technologies zum Teil noch an der Marke von einem Euro kratzen konnte. Allerdings verbarg sich hinter den damaligen Kursanstiegen keinerlei Substanz, ... (Robert Sasse)

