An der Börse schwankte Altiplano Metals in der vergangenen Woche zwischen 0,185 Euro und 0,21 Euro hin und her. Per Wochenschlusskurs fand sich der Titel aber unverändert bei 0,20 Euro wieder. Ungefähr auf diesem Niveau befindet sich die Aktie jetzt schon seit April diesen Jahres. Wie es in der Zukunft mit der Aktie weitergeht, lässt sich nur schwierig vorhersagen. Anleger müssen sich dabei zu weiten Teilen auf ihre eigene Einschätzung verlassen, da Altiplano derzeit von den wichtigsten Analysehäusern ... (Robert Sasse)

