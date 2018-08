Ich habe an dieser Stelle ja schon des Öfteren die Samwer-Brüder und Rocket Internet gegen den typisch deutschen Neid in Schutz genommen. Dabei ist sachliche Kritik am Geschäftsgebaren der Brüder ja durchaus in Ordnung. Nur sollte man eben auch anerkennen, dass sie mit ganzem Herzen Unternehmer sind und somit zu den wenigen Deutschen gehören, die heutzutage noch den Mut haben, neue Unternehmen zu starten.

Der Erfolg gibt den Samwers Recht!

So gründeten sie einst alando.de, woraus eBay ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...