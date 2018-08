TAG ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im 1. Quartal legte das operative Ergebnis von 28,5 auf 35,1 Mio € zu. Wachstumstreiber waren die im Vorjahr erfolgten Akquisitionen ebenso wie die günstigen Refinanzierungen und ein anhaltendes Mietwachstum in den rund 83 Tsd bewirtschafteten Wohnungen. Auf vergleichbarer Fläche legten die Mieten um 2,6% zu. Zudem trugen 800 neue Einheiten zu einem Anstieg der Mieteinnahmen bei. Die Leerstandsquote lag mit 5,9% in etwa auf Vorjahreshöhe (5,8%).

Berücksichtigt ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...