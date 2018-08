Zürich (awp) - Der Versicherungskonzern Zurich will in der Schweiz das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen ausbauen. "Ich will, dass das KMU-Geschäft der nächste Blockbuster wird mit mehr als 1 Milliarde Franken Prämieneinnahmen", sagte Schweiz-Chef Juan Beer in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" (Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...