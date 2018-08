Ein Jahr, nachdem ein Rechtsextremer eine 32-Jährige tötete, versammeln sich in Washington erneut Rechte. Deutlich mehr Menschen kommen zum Gegenprotest.

Zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville haben sich Rechtsextremisten für eine Demonstration in der US-Hauptstadt Washington versammelt. Die Extremisten wurden am Sonntagnachmittag von Polizisten von der U-Bahn zum Ort der Demonstration vor dem Weißen Haus eskortiert, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Der Sender Fox News sprach von nur einigen Dutzend Rechten, denen eine vielfach größere Zahl an Gegendemonstranten ...

