Obwohl die Wahl im Krisenstaat Mali weitgehend ruhig verlief, herrscht viel Unsicherheit. Grund sind Gewalt und Betrugsvorwürfe.

Im Krisenstaat Mali haben die Bürger unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen in einer Stichwahl über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Die Abstimmung in dem westafrikanischen Land verlief am Sonntag weitgehend ruhig - mit einer Ausnahme: Im Wahlkreis von Oppositionsführer Soumaïla Cissé wurde ein Stimmlokal angegriffen.

Der Leiter des Wahllokals in der Region Niafunké wurde dabei getötet, wie eine zivilgesellschaftliche Organisation mitteilte. Weitere Menschen seien verletzt und die Wahlmaterialien verbrannt worden. Es war zunächst unklar, wer hinter dem Angriff steckte.

Die Ergebnisse der Wahl sollten Ende der Woche bekanntgegeben werden. Die Wähler mussten sich zwischen Amtsinhaber Ibrahim ...

