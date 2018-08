Eine steigende Risikoaversion war am Freitag ebenfalls an den EUR Credit-Märkten zu beobachten. So verzeichnete man auf Indexebene alleine am Freitag sowohl am Kassa- als auch Derivate-Markt einstellige Spreadausweitungen als Abschluss einer zuvor ruhigen Woche. Medienberichten zufolge prüft das Nord Stream 2 Konsortium eine alternative Streckenführung ohne Berührung dänischer Gewässer. Grund hierfür ist, dass eine Stellungnahme des...

Den vollständigen Artikel lesen ...