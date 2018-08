Adidas-Aktie - das hieß in den vergangen Monaten Achterbahn. Der Kurs konnte enorme Höhen erreichen, um kurz darauf um mehr als 20€ abzustürzen. Der hohe Wert pro ausgegebener Aktie macht's möglich. Seit einigen Wochen kennt der Adidas nur noch eine Richtung. Könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, noch frühzeitig einzusteigen?

Aber der Reihe nach. Am 01.01. startete der Titel mit 172,45€ in das neue Jahr. Tendenziell ging es für Adidas erfolgreich in die ersten drei Monate des WM-Jahres ... (Alexander Wirtz)

