Seit Anfang des Jahres verlieren die Aktien von Cape Lambert Resources zunehmend an Wert und nähern sich gefährlich an den Nullpunkt. Nach weiteren Verlusten in Höhe von 5,5 Prozent am Freitag starten die Anteile mit einem Kurs von nur 0,017 Euro in die neue Woche. In den Börsenforen werden da auch schon Stimmen laut, nach denen Cape Lambert kurz vor dem Aus stehe. Ganz so dramatisch ist es in der Praxis nicht, doch wird die Aktie natürlich mit jedem Kursverlust noch uninteressanter für die meisten ... (Robert Sasse)

