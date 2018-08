Das Feuerversicherungsgeschäft ist für die gesamte Branche defizitär. Talanx will sich jedoch nicht zurückziehen und saniert stattdessen.

Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern Talanx muss sein Geschäft mit Feuerversicherungen für große Industrieunternehmen sanieren. Dieser Teil des Geschäfts, in dem Talanx in Deutschland traditionell einen hohen Marktanteil hat, sei stark defizitär, sagte Vorstandschef Torsten Leue am Montag in Hannover. "Das ist kein Einzelproblem."

Der Branchenverband GDV schätzt, dass die Branche in der Industrie-Sachversicherung im laufenden Jahr im Schnitt mit jedem Euro Beitrag 15 Cent Verlust erwirtschaftet. Einige Unternehmen haben sich laut Leue aus diesem Markt schon zurückgezogen. Die steigenden Schäden lägen vor allem an der Globalisierung, wodurch Brände in einer Fabrik etwa zu Produktionsstopps bei immer mehr Lieferanten führten.

Talanx ...

Den vollständigen Artikel lesen ...