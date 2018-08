Bitcoin erreicht über 50% der Krypto-Marktkapitalisierung Panafrikanische Bank veröffentlicht Krypto-Bericht Krypto-Enthusiasten wollen Identität von Bitcoin-Erfinder enthüllen

Der Kryptowährungsmarkt startete das Wochenende mit Verlusten, dem Bitcoin gelang es jedoch einen Teil seiner Rückgänge von der Vorwoche wieder ausgleichen. Am Montagmorgen ist der Handel wiederum etwas ruhiger. Es sei jedoch angemerkt, dass der Bitcoin einen deutlichen Aufschwung erlebt hat. Die Kapitalisierung des gesamten Marktes liegt etwas über 215 Mrd. USD, während die Bitcoin-Marktkapitalisierung knapp über $ 110 Mrd. USD liegt. Die heutigen Hauptthemen betreffen den neuen panafrikanischen Bericht, die Initiative einiger Krypto-Enthusiasten sowie Bitcoins außergewöhnliche Leistung. Beginnen wir mit den Nachrichten aus Afrika. Die panafrikanische Ecobank veröffentlichte ihren Krypto-Bericht über den Zustand des afrikanischen Kryptowährungsmarktes. Die in Togo ansässige Bank analysierte 39 afrikanische Länder in West- und Zentralafrika. Der Bericht zeigt, dass nur drei dieser Länder regulatorische ...

