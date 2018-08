Dank der kürzlich durchgeführten Partnerschaft mit dem Zahlungsanbieter Mistertango in Litauen, wird die europäische Krypto-Exchange Exmo seinen Benutzern die Möglichkeit bieten, Geld in Euro sofort einzahlen und abheben zu können. Die Händler können auch Überweisungen mit einer einzigen Zahlungskarte (SEPA) tätigen, so dass innerhalb der Europäischen Union schnell bezahlt werden kann. Mit dem Mistertango-Zahlungskonto können Exmo-Benutzer nun Aktivitäten im Rahmen der Kryptoindustrien mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...