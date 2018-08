Tagesausblick für 14.8.: Bayer drückt den DAX. Gold taucht unter 1.200 USD!

Richard Pfadenhauer,

Die geopolitischen Spannungen halten die Märkte zu Wochenbeginn weiter in Griff. Angesichts der Krise in der Türkei leiden vor allem europäische Finanzwerte. Beim DAX lastet zudem der Kurssturz von Bayer. So gab der deutsche Standardwerteindex bis Handelsschluss rund ein halbes Prozent ab und schloss bei 12.358 Punkten. Die US-Aktienbarometer starteten derweil wenig verändert in den heutigen Handel.

Von der Flucht in sichere Anlagen ziehen die Anleihekurs deutlich an. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 0,32 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 2,88 Prozent. Vom einstigen sicheren Hafen Gold ist weiterhin keine Rede. Im Gegenteil. Der Goldpreis fiel heute unter 1,200 USD und der Preis für Platin auf den tiefsten Stand seit 10 Jahren. Der Euro/USD fiel bereits am Freitag auf rund 1,14 US-Dollar. Dort pendelte sich der Wechselkurs heute ein.

Morgen stehen einige wichtige Wirtschaftszahlen und Unternehmenszahlen aus der zweiten Reihe im Kalender.

Unternehmen im Fokus

Heute standen unter anderem die Aktien von Bayer, Carl Zeiss Meditec und Evotec im Fokus. Der Life Science-Konzern kam unter Druck nachdem die US-Tochter Monsanto Schmerzensgeld in Höhe von 290 Millionen Dollar zahlen muss. Carl Zeiss Meditec profitierte weiterhin von guten Quartalszahlen und positiven Analystenkommentaren. Evotec näherte sich schrittweise dem Allzeithoch von EUR 22 und zieht den European Biotech Index mit nach oben. Immobilienkonzerne wie Grand City Property, LEG Immobilien und Vonovia markierten ebenfalls neue Höchststände und profitierten von der Unsicherheit vieler Investoren.

Anleger können sich morgen auf die Quartalszahlen von Aareal Bank, Bilfinger, Ceconomy, Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen, Hamburger Hafen, Nordex, RWE, SAF Holland, Software AG, Symrise und Tele Columbus freuen.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP Q2, vorläufig

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Juli

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für August

Europa - BIP Euro-Zone Q2, vorläufige erste Schätzung

Brüssel - Industrieproduktion Euro-Zone, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.400/12.500/12.600 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.270/12.330 Punkte

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Der DAX startete schwächer in die neue Woche und bildete bei rund 12.330 Punkten eine Unterstützung. Zwar konnte sich der Index im Tagesverlauf im Tief distanzieren. Im Bereich von 12.400 Punkten ging dem Index jedoch die Luft aus. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 12.500/12.600 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.000 Punkte.



Betrachtungszeitraum: 23.07.2018 - 13.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2013 - 13.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

