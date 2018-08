BASF ist am Montag minimal nach oben gewandert. Insgesamt präsentieren sich die Notierungen in keiner guten Verfassung. Bei 78 Euro wurde nach einem kleineren Kursrutsch die Unterstützung erreicht, die nun für die Fortentwicklung des Wertes wichtig ist. An sich ist der Titel im charttechnischen Abwärtstrend. Der Boden bei gut 78 Euro ist indes aus Sicht der Chartanalysten die letzte Chance, um doch noch aus der aktuell schwierigen Lage herauszukommen.

Bei 82 Euro findet sich ein Widerstand, ... (Frank Holbaum)

