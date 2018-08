Dass die neuen GTX-Grafikarten der Turing-Serie von Nvidia Ende dieses Monats endlich vorgestellt werden, gilt in der Gamer- und Kryptomining-Szene als abgemacht. Anlässlich der "GeForce Gaming Celebration" auf der Gamescom am 20. August in Köln soll das Geheimnis um GTX 1160, GTX 1170 und GTX 1180 gelüftet werden. Wie der Branchendienst Giga bereits erfahren haben will, deutet sich bei letztgenannter gar eine Revolution an.

Hitzeproblem durch höhere Leistung

Die High-End-Variante der ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...