E.ON hat am Montag einen kleineren Aufschlag von fast 0,5 % für sich verbuchen können. Damit ist die Aktie immer noch im charttechnischen Aufwärtstrend, meinen die Vertreter dieser speziellen Analyseschule. Das wiederum bestätigt, was die Experten schon seit Anfang März behaupten: Auf dem aktuellen Niveau findet sich eine gute Unterstützung, die sogar um einige Cent unterschritten werden könne, ohne dass der charttechnische Aufwärtstrend damit nachhaltig in Gefahr geriete.

Vielmehr ist damit ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...