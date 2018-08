Der IT-Dienstleister CSP Inc. (ISIN: US1263891053, NASDAQ: CSPI) steigert die Quartalsdividende um 36,4 Prozent von 0,11 US-Dollar auf 0,15 US-Dollar, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. September 2018 (Record date: 31. August 2018). Damit schüttet das Unternehmen künftig auf das Jahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 10,25 US-Dollar (Stand: 13. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...