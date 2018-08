VTG setzt positive Entwicklung fort - alle relevanten Konzernkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 gesteigert DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis VTG setzt positive Entwicklung fort - alle relevanten Konzernkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 gesteigert 14.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VTG setzt positive Entwicklung fort - alle relevanten Konzernkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 gesteigert - Umsatz um 3 Prozent gesteigert - EBITDA verbessert sich überproportional - Ergebnis je Aktie über Vorjahresniveau - Auslastung in der Waggonvermietung weiter gestiegen - Tankcontainer mit positiver Entwicklung - Morgan Stanley Infrastructure kündigt Übernahmeangebot an Hamburg, 14. August 2018. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, knüpft im zweiten Quartal 2018 an den sehr guten Jahresauftakt an und blickt damit auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (498,8 Mio. Euro) um 3 Prozent auf 513,8 Mio. Euro. Das EBITDA verbesserte sich vor Sonderaufwendungen für die laufende Nacco-Übernahme überproportional um 8,3 Prozent auf 177,0 Mio. Euro (unbereinigt: 173,7 Mio. Euro; erstes Halbjahr 2017: 163,3 Mio. Euro). Das ebenfalls um Nacco-Aufwendungen bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg im ersten Halbjahr 2018 um rund 30 Prozent auf 0,96 Euro (Vorjahreszeitraum 2017: 0,74 Euro, erstes Halbjahr 2018 unbereinigt: 0,76 Euro). Diese anhaltend positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 ist vor allem auf die Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsbereich Waggonvermietung zurückzuführen. "Mit dem vorliegenden Ergebnis für das erste Halbjahr 2018 knüpfen wir an die positive Entwicklung der letzten Quartale an. Wir konnten alle relevanten Konzernkennzahlen erneut steigern. Die anhaltend gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene erhöhte Nachfrage nach unseren Wagen und Dienstleistungen haben dazu einen großen Beitrag geleistet", erklärt Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG Aktiengesellschaft. Auslastung der Waggonvermietung weiter gestiegen - Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr 2018 deutlich verbessert Der Geschäftsbereich Waggonvermietung erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 272,9 Mio. Euro und lag damit 7,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (254,1 Mio. Euro). Zu verdanken ist diese Entwicklung einer weiter gestiegenen Auslastung der Flotte. Sie lag zum Ende des ersten Halbjahres 2018 bei 93,0 Prozent (erstes Halbjahr 2017: 91,2 Prozent). Insbesondere die Nachfrage nach Intermodalwagen leistete hier einen positiven Beitrag. Zusätzlich wirkte sich der Ausbau der Flotte im zweiten Halbjahr 2017 positiv aus. Das EBITDA stieg aufgrund der verbesserten Flottenauslastung sowie vergleichsweise niedriger Instandhaltungskosten überproportional zum Umsatz um 9,2 Prozent auf 177,5 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2017: 162,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend leicht um 1,1 Prozentpunkte auf 65,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 64,0 Prozent). Die Höhe der Investitionen lag im ersten Halbjahr 2018 mit 136,3 Mio. Euro unter dem Vorjahreszeitraum (150,8 Mio. Euro). Über 90 Prozent der Investitionen flossen in das Anlagevermögen des Geschäftsbereichs Waggonvermietung. Tankcontainerlogistik steigert Umsatz und EBITDA - EBITDA der Schienenlogistik auf Vorjahresniveau Der Umsatz im Geschäftsbereich Tankcontainerlogistik lag im ersten Halbjahr 2018 mit 83,1 Mio. Euro um 6,5 Prozent über dem Vorjahresniveau (78,1 Mio. Euro). Dabei führte besonders die weiter gute Auslastung der chemischen Industrie in Europa zu steigenden Transportvolumina. Auch die Interkontinentalverkehre von und nach Asien entwickelten sich erfreulich. Das EBITDA verbesserte sich im betrachteten Zeitraum überproportional zum Umsatz und lag mit 5,9 Mio. Euro um 14,5 Prozent höher als im Vorjahr (5,1 Mio. Euro). Dies geht im Wesentlichen auf den schrittweisen Austausch von über 1.000 angemieteten Tankcontainern durch neues eigenes Equipment zurück, wodurch Anmiet- und Instandhaltungskosten reduziert werden konnten. Die auf den Rohertrag bezogene EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend um 10,3 Prozentpunkte auf 45,0 Prozent (Vorjahreszeitraum: 34,7 Prozent). Im Geschäftsbereich Schienenlogistik war der Umsatz im ersten Halbjahr 2018 rückläufig und sank um 5,3 Prozent auf 157,8 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2017: 166,6 Mio. Euro). Wesentliche Ursachen hierfür waren Projektverzögerungen, der Verlust von Großaufträgen und der Bahn-Streik in Frankreich. Gegenläufig führten niedrigere Transportkosten zu einem leichten Anstieg des Rohertrags. Das EBITDA erreichte mit 3,3 Mio. Euro hierdurch erfreulicherweise das Vorjahresniveau. Die auf den Rohertrag bezogene EBITDA-Marge der Schienenlogistik sank im ersten Halbjahr 2018 auf 21,7 Prozent im Vergleich zu 22,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Angekündigtes Übernahmeangebot Morgan Stanley Infrastructure Nach dem Bilanzstichtag hat der VTG-Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure am 16. Juli 2018 ein freiwilliges Übernahmeangebot für die VTG angekündigt. Den Aktionären sollen 53,00 Euro in bar pro Aktie angeboten werden. Der bisher zweitgrößte Aktionär Kühne Holding hat sich bereit erklärt, seinen Anteil von 20 Prozent anzudienen. Nach Einschätzung des Vorstands reflektiert der Angebotspreis aus heutiger Sicht nicht den fundamentalen Wert sowie das volle Potential der Gesellschaft und ist daher nicht angemessen. "Ich sehe in der positiven Entwicklung des ersten Halbjahrs das Resultat unseres nachhaltigen Geschäftsmodells sowie unserer langfristigen Strategie der Unternehmensentwicklung. Vor diesem Hintergrund ist der Wunsch eines verstärkten Engagements von Morgan Stanley Infrastructure eine Anerkennung und Wertschätzung.", erklärt Dr. Heiko Fischer. Sobald die Angebotsunterlagen vorliegen, wird die VTG eingehend prüfen, ob das Angebot im Interesse der Gesellschaft, der Mitarbeiter und der Aktionäre ist. Prognose 2018 Mit Blick auf die insgesamt weiterhin stabilen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und prognostizierten Konjunkturerwartungen geht der Vorstand für den VTG-Konzern unverändert von einer positiven Umsatz- und EBITDA-Entwicklung im Jahr 2018 aus. Der Konzernumsatz soll danach leicht über dem Vorjahreswert liegen (Vorjahr: 1.014 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird in Höhe von 340 Mio. Euro bis 370 Mio. Euro erwartet. Am 1. Juli 2017 hatte die VTG bekannt gegeben, von der amerikanischen CIT Group sämtliche Anteile an der CIT Rail Holding (Europe) SAS, Eigentümerin der Nacco-Gruppe, zu erwerben. Die zuständigen Kartellbehörden haben die Übernahme Ende März unter Auflagen freigegeben. Die VTG wurde hierdurch verpflichtet, rund 30 Prozent des zu erwerbenden Nacco-Geschäfts vorab an Dritte zu veräußern. Erst nach Abschluss des Verkaufs ist die VTG dann berechtigt, die verbleibenden rund 10.000 Güterwagen der Nacco-Gruppe zu übernehmen. Da der Ausgang des Verfahrens weder bezüglich des Zeitpunkts noch bezüglich seiner möglichen Ergebnisauswirkungen für das Geschäftsjahr 2018 verlässlich abgeschätzt werden kann, beziehen sich alle Aussagen zur Geschäftserwartung auf Entwicklungen ohne Effekte aus der geplanten Übernahme der Nacco-Gruppe. Kennzahlen VTG Aktiengesellschaft 1.1. - 1.1. - Verände- 30.06. 30.06. rung Geschäftsjahr 2018 2017 in % Umsatz in Mio. EUR 513,8 498,8 3,0 EBITDA in Mio. EUR 173,7 163,3 6,4 EBIT in Mio. EUR 80,5 69,2 16,3 EBT in Mio. EUR 40,0 39,3 1,8 Konzernergebnis in Mio. EUR 28,0 27,5 1,9 Abschreibungen in Mio. EUR 93,2 94,1 -1,0 Investitionen Mio. EUR 136,3 150,8 -9,6 Operativer Cashflow in Mio. EUR 128,9 124,9 3,2 Ergebnis je Aktie in EUR 0,76 0,74 2,7 Geschäftsbereich Waggonvermietung Umsatz in Mio. EUR 272,9 254,1 7,4 EBITDA in Mio. EUR 177,5 162,6 9,2 EBITDA-Marge in % 65,1 64,0 Geschäftsbereich Schienenlogistik Umsatz in Mio. EUR 157,8 166,6 -5,3 EBITDA in Mio. EUR 3,3 3,3 0,5 EBITDA-Marge in % 21,7 22,2 Geschäftsbereich Tankcontainerlogistik Umsatz in Mio. EUR 83,1 78,1 6,5 EBITDA in Mio. EUR 5,9 5,1 14,5 EBITDA-Marge in % 45,0 34,7 Verände- rung 30.06.2018 30.06.2017 in % Anzahl der Mitarbeiter 1.515 1.466 3,3 - im Inland 1.054 980 7,6 - im Ausland 461 486 -5,1 Verände- rung 30.06.2018 31.12.2017 in % Bilanzsumme in Mio. EUR 3.070,2 3.085,5 -0,5 Langfristige Vermögenswerte in 2.744,1 2.746,4 -0,1 Mio. EUR Kurzfristige Vermögenswerte in 326,1 339,1 -3,8 Mio. EUR Eigenkapital in Mio. EUR 805,9 800,1 0,7 Fremdkapital in Mio. EUR 2.264,3 2.285,4 -0,9 Eigenkapitalquote in % 26,3 25,9 Über die VTG: Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainer-transporte an. Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie beispielsweise der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.014 Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 343 Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die VTG weltweit 1.500 Mitarbeiter. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX gelistet (WKN: VTG999). Pressekontakt: Gunilla Pendt Leiterin Konzernkommunikation Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341 Fax: +49 (0) 40 23 54-1340 E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com Investorenkontakt: Christoph Marx Leiter Investor Relations Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351 Fax: +49 (0) 40 23 54-1350 E-Mail: christoph.marx@vtg.com Informationen auch unter www.vtg.de 14.08.2018 