Der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn kann den operativen Verlust allerdings eindämmen. CEO Haas bestätigt die Jahresprognose.

Die Minderheitsbeteiligung am Handelsriesen Metro wird für die Elektronikhandelsholding Ceconomy immer mehr zur Belastung. Eine erneute Wertberichtigung auf den rund zehnprozentigen Metro-Anteil von rund 138 Millionen Euro drückte Ceconomy im dritten Quartal tief in die Verlustzone, wie die Holding am Dienstag mitteilte.

Die Metro-Aktie hatte deutlich an Wert verloren. Unter dem Strich und nach Minderheiten schrieb der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn nun ein Minus von 104 Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte bei 4,6 Milliarden Euro - Analysten hatten mit 4,7 Milliarden Euro gerechnet.

Den operativen Verlust (Ebit) konnte Ceconomy auf 30 (Vorjahr: Minus 49) Millionen Euro eindämmen. Im Online-Geschäft konnte die Holding Zuwächse verbuchen. Zudem gab ihr auch die Fussball-WM in Russland Rückenwind. Seine Jahresprognose bekräftigte ...

