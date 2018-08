Der IS ist im Irak am Boden und in Syrien in der Defensive, doch laut einem aktuellen UN-Bericht noch längst nicht am Ende.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat trotz ihrer militärischen Niederlagen im Irak und in Teilen Syriens noch immer bis zu 30.000 Kämpfer in beiden Ländern. Sie seien nahezu gleichmäßig auf die Nachbarstaaten verteilt, hieß es in einem Bericht von UN-Experten, der am Montag (Ortszeit) dem Sicherheitsrat übermittelt wurde. Man müsse davon ausgehen, dass ein verkleinerter, "geheimer Kern" des IS sowohl im Irak als auch in Syrien überdauern werde.

Die Einschätzung der IS-Mitgliederstärke in den Nachbarländern fußt auf Angaben von Regierungen, die in dem Report nicht näher genannt werden. Zu den 20.000 bis 30.000 Anhänger der Terrormiliz gehörten aber "Tausende von aktiven ausländischen Terrorkämpfern", hieß es.

Der Andrang von Kämpfern aus dem Ausland beim IS sei allerdings zum Erliegen gekommen, sagten die Experten, aber: "Die Rückreisewelle (der Kämpfer), wenn auch in langsameren Tempo als erwartet, bleibt eine ernsthafte Herausforderung."

Zwar seien viele Kämpfer, Strategen und Befehlshaber der Terrormiliz bei Scharmützeln getötet worden. Andere hätten wiederum Konfliktzonen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...