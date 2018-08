Schulte-Schlagbaum AG: Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt, 100 % der Geschäftsanteile an der Sächsische Schlossfabrik GmbH zu erwerben. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates. DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Schulte-Schlagbaum AG: Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt, 100 % der Geschäftsanteile an der Sächsische Schlossfabrik GmbH zu erwerben. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates. 14.08.2018 / 09:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt, 100 % der Geschäftsanteile an der Sächsische Schlossfabrik GmbH zu erwerben. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates. Die Schulte-Schlagbaum AG beabsichtigt, einen notariellen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Sächsische Schlossfabrik GmbH aus Groitzsch, nahe Leipzig zu unterzeichnen. Verkäuferin ist die Franz Schneider Brakel GmbH + Co. KG. Die Sächsische Schlossfabrik GmbH hat eine 115-jährige Historie in der Herstellung von Türschlössern und Schließblechen. Durch die beabsichtigte Aufnahme der Sächsischen Schlossfabrik GmbH in die Schulte-Schlagbaum Gruppe kann die Schulte-Schlagbaum AG mit ihrer 185-jährigen Schlosstradition ihre Marktdurchdringung im Bereich Einsteckschlösser national und international weiter ausbauen. Kontakt: Frank Reiske Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-115 E-Mail: frank.reiske@sag-schlagbaum.com 14.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 713953 14.08.2018 CET/CEST

ISIN DE0007190001

AXC0105 2018-08-14/09:05