Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER YY Inc. -9.41% MrValue6694 (DS6694FW): [Update] Ja, und wieder knallt man uns die Beine weg... Revenues grew 45% to 3.77B yuan (about $570.2M) and non-GAAP profit rose 52% to 873.2M yuan (about $132M). Mobile live streaming monthly active users rose 21% to 80.2M; paying users also rose 21%, to 6.9M. Revenue breakout: Live streaming revenues, 3.56B yuan ($538M, up 50% in renminbi terms); other, 213.6M yuan ($32.3M, down 9.4%). Cash and equivalents came to 3.56B yuan (about $538.4M), and...

Den vollständigen Artikel lesen ...