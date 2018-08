Es hatte sich lange abgezeichnet, am Dienstag im frühen Handel ist es nun passiert: Der Finanzdienstleister Wirecard, vor nicht einmal 20 Jahren gegründet, hat die altehrwürdige Deutsche Bank im Börsenwert überholt. Nach einem erneuten Kursrutsch der Deutschen Bank am Freitag und Montag auf noch knapp über 10 Euro sank die Marktkapitalisierung des Geldinstituts auf unter 21 Milliarden Euro. Daran änderte auch eine leichte Stabilisierung am Dienstag nach Börseneröffnung nichts. Wirecard dagegen ... (Achim Graf)

