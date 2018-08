Europäischen Aktienmärkte nach TRY-Aufwertung etwas höher DE30 versucht seine jüngsten Verluste auszugleichen RWE (RWE.DE) steigt, da Nettokreditaufnahme reduziert wird und Vorbereitungen für EON-Geschäft laufen

Der Handel am Dienstag bringt den Aktienanlegern eine lang erwartete Erholung, was auf geringere Risiken in Verbindung mit der Türkei zurückzuführen ist. Insgesamt glauben wir aber nicht, dass die Aufwertung der türkischen Währung länger anhalten kann. Insbesondere wenn TRY-Händler erkennen, dass sich an der aktuellen Situation nicht wirklich geändert hat, wäre weiterhin mit Rückgängen zu rechnen. Allerdings ist zu beobachten, dass die Kreditrisiko-Indikatoren für die Türkei heute niedriger sind. Zum Beispiel sinkt die Rendite der 10-jährigen Anleihen aus der Türkei um 128 Basispunkte, während die 5-jährigen USD-CDS (Kreditausfall-Swaps) heute Morgen um mehr als 45 Basispunkte auf unter 540 Basispunkte fallen. Schließlich steigt die TRY zum Zeitpunkt des Schreibens um 4,5% gegenüber dem USD. Nehmen wir auch zur Kenntnis, dass der türkische Finanzminister Albayrak mitteilte, ...

