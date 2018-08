Mit Punktetabellen, wöchentlichen Treffen und Wiegetagen ist Weight Watchers auch hierzulande groß geworden. Doch das Image ist angestaubt. Nun sollen eine Digitaloffensive und weniger strenge Regeln die Wende bringen.

Vor der Kassentheke im Düsseldorfer Weight Watchers Center bildet sich eine kleine Schlange. Die Frauen erwartet das Schreckensgespenst aller Diätgeplagten: die Waage. Ihr Ergebnis entscheidet über die Stimmung der nächsten Minuten. Bei einer Gewichtszunahme versucht Abnehmcoach Silke Schröder die Teilnehmerinnen zu beruhigen und spricht Ihnen Mut zu.

Den können viele Beschäftigte des Diätunternehmens zurzeit selbst brauchen. Während Weight Watchers in den USA weiterhin eine große Nummer ist, läuft das Geschäft in Deutschland seit Jahren schlecht. Dabei wären die Voraussetzungen eigentlich günstig: Das Schlankheitsideal ist ungebrochen, die Deutschen aber sind so dick wie nie. Jeder zweite Erwachsene hat Übergewicht, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ermittelt. Überschüssige Pfunde wollen sie aber nicht mehr mit dem Programm des US-Konzerns loswerden, den Jeane Nidetch 1963 in den USA gegründet hat.

Im Zeitalter sportlicher Youtube-Stars, die ihren Followern kostenlos sechs-Wochen-Diät-Challenges anbieten, wirkt das Konzept von Weight Watchers reichlich altbacken.

Statt Kalorien werden Punkte gezählt. Jedes Lebensmittel hat einen festen Wert, der sich aus den Anteilen an Proteinen, Kohlehydraten und Fett zusammensetzt. Eine Salami-Tiefkühlpizza hat zum Beispiel 28 Punkte, während ein Salat mit Putenbrust nur mit 2 Punkten zu Buche schlägt. Bedenkt man, dass eine Durchschnittsfrau mit einem Gewicht von 80 Kilo bei 1,65cm etwa 23 Punkte pro Tag essen darf, geht die Rechnung eher für den Salat auf.

Ein zentraler Punkt des Konzepts sind an den Geist der Anonymen Alkoholiker erinnernde wöchentliche Treffen. Bei denen tauschen sich die Teilnehmer über ihre Probleme und Erfolge aus. Aktuell verlangt der Konzern dafür 42,95 Euro im Monat. Seit Mitte 2015 gibt es auch eine App, die für 18,95 Euro genutzt werden kann. Das digitale Angebot kam reichlich spät, es geisterten bereits zehn Jahre lang Youtube-Stars durchs Netz, die sich in den Alltag der Verbraucher integriert hatten. Wer ihnen folgt, hält Weight Watchers für eine Marke, mit der vielleicht die Mütter versucht haben, ein paar Pfunde zu verlieren.

Mittlerweile gibt es zwar einen Weight-Watchers-Instagram-Account, auf dem Teilnehmer ihren Hüftumfang oder ihr Essen posten. Trotzdem hat das Diätkonzept, das auf festen Treffen basiert und Beitrag kostet, gegen kostenlose Ernährungstipps und Sportprogramme einen schweren Stand. Zumal die über das Smartphone auch noch jederzeit verfügbar sind.

Das schlägt sich in den Zahlen nieder: Laut Bundesanzeiger lag der Umsatz des Unternehmens in Deutschland 2005 bei mehr als 88 Millionen Euro. Bis 2009 hielt er sich relativ stabil, brach dann auf 77 Millionen ein und ist seitdem kontinuierlich gefallen. Im aktuellsten Geschäftsbericht von ...

