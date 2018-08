First Majestic Silver präsentierte am Montag die Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2018. Dabei konnte sich der Konzern in vielerlei Hinsicht verbessern. Unter anderem stieg die Silberproduktion mit 5,1 Millionen Unzen auf einen neuen Rekordwert. Der Vorjahreswert konnte um 32 Prozent übertroffen werden. Auch der Umsatz stieg um 36 Prozent auf knapp 80 Millionen USD. Obwohl all das an uns für sich gute Neuigkeiten sind, reagierten die Anleger mit Kursverlusten bei der Aktie. Dieser Trend ... (Robert Sasse)

