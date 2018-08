Für Evotec läuft es weiterhin hervorragend. Nicht nur gibt es gute Neuigkeiten vom Forschungspartner Haplogen, der eine Zusammenarbeit mit Bayer im Bereich Forschung und Entwicklung ankündigte. Auch hinsichtlich der Charttechnik gibt es Positives zu vermelden. So gelang es der Aktie von Evotec in der laufenden Woche, die Marke von 20 Euro zu passieren. Nach Zugewinnen in Höhe von knapp zwei Prozent am Dienstag steht der Aktienkurs jetzt bei 20,26 Euro. Damit konnte der Titel nicht nur eine wichtige ... (Robert Sasse)

