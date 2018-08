Drone Delivery Canada hat an der Börse schon bessere Tage erlebt. In die neue Woche startete die Aktie des Unternehmens mit einem Minus von 4,4 Prozent. Über die letzten fünf Tage hat das Papier damit jetzt schon mehr als zehn Prozent an Wert verloren und wird derzeit für nur noch 1,52 CAD gehandelt. Deshalb müssen Anleger jetzt aber noch nicht die Ruhe verlieren. Langfristig befindet sich die Aktie noch immer in einem Aufwärtstrend, der auch durch die letzten Abschläge noch nicht beendet wurde. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...