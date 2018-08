In der Zukunft hat Geely noch Großes vor, an der Börse müssen die Chinesen für den Augenblick aber wohl kleinere Brötchen backen. Das lässt zumindest der Verlauf des Aktienkurses vermuten. Am Dienstag verlor die Aktie erneut um rund drei Prozent an Wert und bestätigte damit ein jüngst generiertes Kaufsignal. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die Talfahrt sich noch einige Zeit lang fortsetzen wird. Andererseits ist die Geely-Aktie aber auch für ihre vergleichsweise hohe Volatilität bekannt. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...