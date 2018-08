Die vorläufigen Halbjahreszahlen der Deutsche Rohstoff AG haben in den Anlegerforen zu hitzigen Diskussionen und bei der Aktie zu einem Kurseinbruch geführt. Bis zu 20 Prozent ging es letzten Dienstag bergab, obwohl das Unternehmen den Umsatz um 72 Prozent steigern und den Überschuss mehr als verdoppeln konnte. Zudem wurde die Jahresprognose deutlich angehoben. Nach Veröffentlichung der Zahlen war die Aktie am Montag nachbörslich zunächst sogar auf 25 Euro gestiegen, nur um am nächsten Tag dann bis auf 19,50 Euro abzustürzen. Über die Hintergründe dieser Kursbewegungen wird seitdem reichlich spekuliert. Einige Marktteilnehmer werfen dem Unternehmen vor, dass die guten Zahlen lediglich den realisierten Verkaufserlösen zu verdanken seien. Andere bemängeln, dass die veräußerten Mengen wegen Kapazitätsengpässen bei einem Vermarktungspartner hinter den geförderten Mengen zurückgeblieben sind. Und auch die höher als erwartet ausgefallenen Abschreibungen sorgen ...

