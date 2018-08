Tagesausblick für 15.8.: DAX stabil. Euro/Dollar gibt deutlich nach!

Richard Pfadenhauer,

Die Versorger E.On und RWE sorgten dafür, dass der DAX heute unverändert mit 12.538 Punkten aus dem Handel ging. Die deutschen Nebenwerte sowie ein Großteil der europäischen Aktienbarometer mussten hingegen leichte Verluste hinnehmen. Zwar hat sich die türkische Lira wieder etwas stabilisiert. Dennoch kann von einer Entspannung zwischen den USA und der Türkei noch keine Rede sein. Die US-Märkte zeigten sich hingegen von diesen Spannungen unbeeindruckt und starteten freundlich in den heutigen Handelstag.

Der europäische Anleihemarkt zeigte sich heute stabil. Die Rendite 10jähriger türkischer Staatsanleihen korrigierte gar auf 20,5 Prozent. Der Euro/US-Dollar verlor rund einen halben Cent auf 1,135 US-Dollar.

Morgen stehen nur wenige Wirtschafts- und Unternehmensdaten an. Die Anleger werden vielmehr die Ereignisse rund um die Türkei und USA im Auge behalten.

Unternehmen im Fokus

Aareal konnte für das zweite Quartal ein starkes Neugeschäft vermelden. Allerdings gaben auch die Margen nach. Dies kam bei den Anlegern nicht gut an. So verlor das Papier bis Handelsschluss über sechs Prozent. Ähnlich erging es der Aktie von K+S. Zwar verbesserte sich der Umsatz und zahlreiche Analysten gaben positive Kommentare. Dennoch rutschte die Aktie auf rund EUR 20 ab. Der Gewinn von RWE war zwar im ersten Halbjahr rückläufig. Dennoch fiel das Ergebnis höher aus als von vielen Marktteilnehmern und Analysten erwartet. In der zweiten Reihe setzte sich Evotec erneut an die Spitze des TecDAX.

In den USA präsentierten sich die Technologiewerte heute in den ersten Handelsstunden fester. So markierte AMD ein mehrjähriges Hoch. Apple hält sich oberhalb von 200 USD. Derweil steckt General Electric immer noch bei 12,50 USD fest.

Anleger können sich morgen auf die Quartalszahlen von Cisco Systems und Leoni freuen.

Wichtige Termine

USA - Einzelhandelsumsatz, Juli

USA - Industrieproduktion, Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.400/12.500/12.600 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.160/12.270/12.330 Punkte

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Der DAX bewegte sich im Tagesverlauf in einer engen Range und konnte sich zum Handelsschluss oberhalb der Unterstützung von 12.330 Punkten stabilisieren. Auf der Oberseite erweist sich die Marke von 12.400 Punkten als harter Widerstand. Gelingt der Ausbruch über dieses Level besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 12.500/12.600 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.000 Punkte.



DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2018 - 14.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.08.2013 - 14.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 240,64 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 410,89 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.08.2018; 17:37 Uhr

